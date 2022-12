Evenepoel legt op Kerstmis training af van meer dan 100 kilometer in de regen, Van Aert kiest voor de rollen

Geen uitgebreid kerstfeest voor de wielrenners.

In tegenstelling tot heel wat mensen is Kerstmis voor sommige renners gewoon een trainingsdag zoals een ander. Remco Evenepoel koos voor een training van iets meer dan 100 kilometer in de regen.

Volgens Evenepoel was het een goede voorbereiding op het soms grillige weer tijdens de Giro die hij van 6 tot 28 mei zal rijden. Daarna warmde Evenepoel zich nog 35 minuten op op de rollen.

Ook Wout van Aert trainde gewoon, maar in tegenstelling tot Evenepoel wel gewoon volledig op de rollen. Hij bereidt zich voor op de Wereldbeker in Gavere op tweede kerstdag en later volgende week ook nog in Heusden-Zolder (27/12), Diegem (28/12) en Loenhout (30/12).