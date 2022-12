Mathieu van der Poel wint moddergevecht in Gavere: "Enorm lastige wedstrijd met op het einde toch grote verschillen"

Na twee mindere prestaties heeft Mathieu van der Poel weer aangeknoopt met een overwinning.

Van der Poel was het beste weg in Gavere en kreeg meteen Pidcock mee in zijn wiel. Van Aert moest even achtervolgen. Van der Poel reed aan het einde van de eerste ronde lek en Pidcock was even weg. Toch panikeerde Van der Poel niet toen de wereldkampioen een tiental seconden voor bleef.

"Het was zaak om me niet op te blazen op dit parcours want dat kan zuur opbreken op het einde. Ik ben een stelselmatig tempo blijven rijden en heb nooit gepanikeerd. Het was gewoon een enorm lastige wedstrijd en dat zie je op het einde, dat er dan ineens grote verschillen ontstaan", zei Van der Poel in het flashinterview.

Van der Poel kon Van Aert en Pidcock, die nog twee keer dichtbij kwamen, afhouden. Hij trekt dan ook met een goed gevoel naar dinsdag, voor de Superprestige in Heusden-Zolder. "Nu hopen dat ik goed herstel en dan goed de kerstperiode door kom."