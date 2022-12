Remco Evenepoel over zijn leven met Oumi als getrouwd koppel: "De taken zijn goed verdeeld"

Sinds 8 oktober 2022 gaan Remco Evenepoel en Oumi Rayane als getrouwd koppel door het leven. De eerste aanpassing loopt vlot.

Voor een wielrenner is het belangrijk dat ook naast de koers alles goed loopt. In de 'Film van het Jaar' van VTM informeert Freek Braeckman bij Evenepoel hoe dat zit. De wereldkampioen ging samen met Oumi in Spanje wonen en daar spendeerde Remco tot dusver een groot deel van zijn voorbereiding op 2023.

AANPASSEN

Onder andere een trainingskamp van Quick.Step ging daar door. "Het is sowieso al aanpassen geweest. Voor het eerst echt twee maand samen zijn is toch al anders dan eens een week samen zijn, dan twee weken niet en dan een week weer wel."

"Momenteel loopt alles goed en de taken zijn goed verdeeld", lacht Evenepoel. "Oumi kookt en ik ben de man die de afwas doet en de was ophangt."