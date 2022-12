Shirin van Anrooij ziet in Gavere een heel ander parcours dan in Mol: "Wordt een uitputtingsslag"

Er wordt straks in de Wereldbeker gereden in Gavere.

In Mol vorige week vrijdag moest er nog door het zand gereden worden. Toen was Shirin van Anrooij (20), de beste. De Nederlandse is ook in Gavere bij de favorieten voor de zege.

Maar makkelijk zal dat niet worden leert een eerste blik op het parcours. "Het is niet te vergelijken. In Mol was het vooral door het zand, vandaag ploeteren we over een zeer zwaar parcours. Met die klimmetjes wordt het een uitputtingsslag. Er zal ook veel gelopen moeten worden", zegt ze bij Sporza.

Puck Pieterse verkende zondag nog het parcours in Gavere. In vergelijking met een paar dagen geleden ligt het er inderdaad al een stuk vettiger bij, vooral in het bos. Straks om 13u40 beginnen de vrouwen er aan.