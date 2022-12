Tom Dumoulin over zijn abrupte stoppen: "Geen moment spijt van gehad dat ik beslissing heb genomen om per direct te stoppen"

Tom Dumoulin stopte in augustus abrupt met wielrennen.

Midden augustus besliste Tom Dumoulin (32) om te stoppen met wielrennen. Na een eerste pauze begin 2021 was het nu definitief. Toch mist Dumoulin het wielrennen niet echt.

"Ik ben het andere leventje inmiddels wel gewend en ik ben aan het genieten. Ik geniet er vooral van dat de druk er niet meer constant op staat. Ik ging in de winter weleens naar een feestje, maar toch dacht je altijd: volgende week moeten we er weer tegenaan. Er was dus altijd een rem. Nu is dat niet meer zo", zei Dumoulin op het Nederlands Wielergala bij Wielerflits.

Het afscheid van Dumoulin was nogal abrupt. "Als ik het had mogen plannen, dan had ik het anders gepland. Laat ik het zo zeggen. Maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik toen in augustus de beslissing heb genomen om per direct te stoppen – zonder afscheidswedstrijd, of een ander groots afscheid."