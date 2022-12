Wout van Aert tweede in Gavere: "Mijn tempo was hoog, maar een versnelling zoals Van der Poel of Pidcock zat er niet in"

Na twee overwinningen werd Wout van Aert in Gavere tweede.

Domineren of wegrijden van Mathieu Van der Poel of Tom Pidcock zat er voor Wout van Aert in Gavere niet echt in, maar twee ronden voor het einde deed hij wel nog altijd mee voor de overwinning. Het werd uiteindelijk een tweede plaats.

"De laatste twee ronden was ik eigenlijk verbaasd dat ik nog steeds in aanmerking kwam voor de overwinning. Ik stapelde de foutjes eindelijk op, maar ik bleef wel altijd kort bij Mathieu en bij Tom. Mijn tempo was wel hoog, maar die versnelling die zij allebei een keer hebben geplaatst zat er niet in bij mij."

"Hele uitdaging om foutjes te vermijden"

Er moest door de modder veel gelopen worden, maar het parcours wat ook heel uitdagend. "Het is natuurlijk cross op het hoogste niveau en door de vele loopstroken was het fysiek zo zwaar dat je volledig buiten adem aan de volgende technische passage komt. Dat is natuurlijk wat echte cross is en het was al een uitdaging om de foutjes te vermijden."

Van Aert was ook blij met het vele publiek in Gavere: "Als je een kleine vier uur voor de cross toekomt en je raakt amper je auto uit, dan weet je wat voor dag het wordt. Er waren echt heel veel mensen, het meeste dat ik al meegemaakt heb ik Gavere en het is mooi dat zo'n klassieker een mooie plaats op de kalender heeft gekregen."