Zoe Bäckstedt (18) woont op haar eentje in België: "Vind het fijn om vrijheid te hebben en een beetje alleen te zijn"

Al op haar 18 vertrok Zoe Bäckstedt thuis.

Zoe Bäckstedt werd begin dit jaar in Fayetteville wereldkampioen veldrijden bij de junioren, op het WK in Australië in september deed ze dat nog eens over op de weg en in het tijdrijden.

Niet lang na haar wereldtitels in Australië verhuisde Bäckstedt uit haar ouderlijk huis naar België om zich volop op de cross te concentreren. Samen met haar vader verhuisde ze alles wat nodig had, fietsen en kleren, stak het in de camper en de auto en vertrok.

"Mijn vader kwam naar België en dat was het. Hij hielp me met intrekken en was hier een paar dagen. Daarna was ik een tijdje alleen. Hij hielp me wat om alleen te wonen, in plaats van alleen maar tot ziens te zeggen en te vertrekken", zei Bäckstedt bij VeloNews.

Toch lukt het alleen wonen vrij aardig. "Als ik eerlijk ben, vind ik het best leuk om wat vrijheid te hebben om een beetje alleen te zijn. Ik zet gewoon wat muziek op houdt een klein dansfeestje terwijl ik aan het koken ben en dat soort dingen. Er dagen zijn dat ik me een beetje eenzaam voel en zou willen dat mijn vader hier was, of mijn zus of zo iemand. Maar het zijn dingen die ik moet doen om in de sport te zijn."