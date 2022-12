Van de modder naar hogesnelheidscircuit: "In Gavere iedereen op het binnenblad, in Zolder op het buitenblad"

De renners krijgen een heel ander parcours voorgeschoteld in Heusden-Zolder

In Gavere was het nog ploeteren door modder met ook heel wat loopstroken, maar in Heusden-Zolder zal het weer iets helemaal anders zijn. Op het verharde circuit met goed berijdbare wegen zal er weer goed door gereden kunnen worden en zal er zelfs bijna niet van de fiets gegaan worden

En zo krijgen de renners al voor de vierde keer op rij een heel ander parcours voor de wielen: sneeuw en ijs in Val di Sole, zand in Mol, modder in Gavere en nu Heusden-Zolder.

Veel verschil maakt dat niet volgens Laurens Sweeck, die in Heusden-Zolder zijn koppositie in de Superprestige verdedigt. "Op zich blijft het gewoon een uur vol rijden. Alleen heb je in Zolder iets meer snelheid in de benen. In Gavere zal iedereen op het binnenblad gereden hebben, terwijl in Zolder alles op het buitenblad te doen zal zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Sweeck staat samen met Van der Haar aan de leiding in de Superprestige. Iserbyt volgt op drie punten, Vanthourenhout op zes.