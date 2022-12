Vooral de neutrale supporter heeft gewonnen in het spektakelstuk in Gavere en we moeten genieten van de Grote Drie zolang ze er zijn

De Wereldbeker in Gavere was een prachtig staaltje cross die gekoesterd moet worden.

Zo'n 15.000 mensen zagen in Gavere een felle strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. De drie brengen een extra dynamiek en ook extra volk op de been. Het leek alsof het Nys-tijdperk even terug was.

Dat de drie vooral kiezen voor de kerstperiode om aan de start te komen helpt natuurlijk ook wel. Dat is altijd al een periode geweest met heel wat publiek. De vraag is wel of er even veel publiek als in Gavere komt opdagen op 1 janauri als alleen Pidcock start in Baal of op 7 januari in Gullegem als enkel Van Aert aan de start staat.

© photonews

Dit seizoen staat er nog minstens vijf keer een duel tussen de Grote Drie op het progamma, Van Aert en Van der Poel, die toch de grootste publiekstrekkers zijn, staan nog acht keer samen aan de start.

En daar kan als neutrale supporter alleen maar genoten van worden. Het veldrijden leeft van zo'n duels. En dan nog eens tussen toprenners op de weg. Maar Van der Poel en Van Aert, toch al 27 en 28, zullen ook geen jaren meer naar de cross afzakken als ze nog een lange carrière op de weg ambiëren. Het zal dus genieten blijven van de twee zolang ze er zijn. En aan het veldrijden om zich voor te bereiden op de toekomst.