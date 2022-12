'Grote 3' leveren spektakel: Van Aert doet Diegem uit de bol gaan met prestigieuze overwinning

Spektakel ten top in Diegem en dat allemaal dankzij de 'Grote 3': Van Aert, Van der Poel én Pidcock. De grootste beloning aan het eind van de wedstrijd was voor de Belgische kampioen.

Liefst 100 crossers waren afgezakt naar Diegem en dat was misschien wat veel voor de smalle straatjes in het begin van de omloop. Het was dus chaos aan de start, met Van Aert en Van der Poel die allebei plaatsen moesten goedmaken. Er viel ook een valpartij van Vanthourenhout en een slipper van Hermans te noteren.

Iserbyt kwam wel goed door de start, maar in de loop van de wedstrijd waren het toch de 'Grote 3' die hun wil oplegden: Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Vooral in de zandbak demonstreerde Van der Poel en dat hielp hem aan een voorsprong op zijn grote concurrenten.

WAANZINNIGE INSPANNING VAN AERT

De strijd was echter nog lang niet gestreden. Van Aert legde zich niet bij bij de zaken neer en begon aan een waanzinnige inspanning. Zo samensmelting van de drie vooraan. Net op dat moment haperde het even bij Van der Poel. Een ontketende Van Aert zag zijn kans om meteen zelf een gat te slaan.

Ook dat was nog niet de laatste wending. In de voorlaatste ronde konden Van der Poel en Pidcock de kloof weer dichten. Het was voor Van der Poel even bekomen, zo kregen we het duo Van Aert-Pidcock vooraan. Ze maakten het onder hun beiden uit voor de zege. Van Aert beslechtte het in zijn voordeel, tot dolle vreugde van het Diegemse publiek.