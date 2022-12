📷 Pauwels Sauzen-Bingoal kiest voor nieuwe stijl voor outfit van 2023

Ook de veldritteams pakken in 2023 uit met een nieuwe outfit. Pauwels Sauzen-Bingoal deelt met de wereld hoe die er precies uit zal zien.

Verwacht geen verandering qua kleurenpalet. Rood en zwart zijn nog steeds de doorwegende kleuren in de tenue van Pauwels Sauzen-Bingoal. Wel is er sprake van een nieuwe stijl in de outfit die Doltcini ontworpen heeft voor het volgende wielerjaar.

In 2022 was het shirt grotendeels zwart en dat zal volgend jaar niet zo nadrukkelijk meer het geval zijn. Integendeel, het onderste gedeelte van het shirt zal meer rood kleuren. Bovenaan blijft het wel eerder donker. Bovendien is het rood eerder donkerrood dan de lichte accenten die tot dusver te zien waren.

Same colors, new style: what do you think of our new Doltcini outfit for 2023? We LOVE it 😍 pic.twitter.com/Ea4lw6KttR — Pauwels Sauzen - Bingoal (@PS_BG_CT) December 28, 2022

Uiteraard komen de namen van de hoofdsponsors nog steeds prominent in beeld. Vanaf 1 januari in Baal zal deze nieuwe outfit te zien zijn in de veldritten.