Meesterknecht Tim Declercq wil ook eens schitteren op BK beachracen: "Net als vorig jaar een ereplaats wegkapen"

Tim Declercq is meestal vooraan een peloton te zien vroeg in de koers, maar op het BK beachracen gaat hij zijn eigen kans.

Zijn West-Vlaamse ploegmaats bij Quick-Step Alpha Vinyl, Yves Lampaert en Bert Van Lerberghe zijn misschien net iets meer favoriet, maar Tim Declercq wil op het BK beachracen toch zijn eigen kans gaan.

In De Panne en Zeebrugge pakte Declercq al een ereplaats. "In De Panne had ik nog maar drie weken training in de benen. De bloedsmaak in mijn mond moest ik erbij nemen. In Zeebrugge was ik net terug van een stage in Calpe. Samen met mijn ploegmaats Lampaert en Van Lergberghe kon ik Vanmarcke afhouden", zegt Declercq bij Het Nieuwsblad.

Net als vele andere profs is het voor Declercq is beachracen een leuke en ontspannen afwisseling voor trainen. "Het is een plezant alternatief om de intensiteit op te drijven. Gas geven zonder na te denken." Declercq hoopt ook op een goede uitslag in Bredene. "Het zou net als vorig jaar moeten lukken om een ereplaats weg te kapen op het Belgisch kampioenschap."