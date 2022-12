Ook goed nieuws in de familie met aankondiging van komst Thijs Aerts bij Intermarché: "Herenigd met Bart Wellens"

Op de dag dat Toon Aerts het nieuws over zijn schorsing onthult, kan Thijs Aerts bij Intermarché uitkijken naar een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Wellicht hadden ze bij de ploeg graag de komst van beide broers willen aankondigen. Toon Aerts zet de strijd voor zijn onschuld verder, zijn broer Thijs begint op zijn manier aan een nieuwe episode. "Na bijna tien jaar bij éénzelfde team kijk ik met een gezonde spanning uit naar deze nieuwe uitdaging bij de structuur van Intermarché-Circus-Wanty, die hopelijk even lag mag duren!"

Thijs Aerts komt dus binnen de structuur van Intermarché terecht, die een ploeg uit de WorldTour, een continentaal team en een veldritploeg bevat. "Het is bijzonder om vanaf zondag dezelfde kleuren te verdedigen als een aantal renners voor wie ik gewoonlijk in de meest prestigieuze wegwedstrijden supporter. Ik kijk er naar uit om iedereen binnen een drietal weken tijdens ons trainingskamp in Alicante te ontmoeten."

GEDEELDE EXPERTISE

"Tijdens de verschillende meetings die ik met de omkadering gehad heb, leerde ik over de gedeelde expertise tussen de verschillende teams. Ik hoop van de professionele manier van werken gebruik te maken om te groeien als renner. Ook mijn vernieuwd wegprogramma met het Development Team zal voor een nieuwe impuls zorgen", legt Thijs Aerts uit.

Uiteraard blijft de focus wel grotendeels op de crosss liggen. "In het veld word ik dan weer herenigd met Bart Wellens, die me als ploeggenoot in mijn eerste jaar als belofte voor het eerst advies gaf. Ik kan niet wachten om 2023 in de kleuren van het Tormans Cyclo Cross Team goed in te zetten in Baal!"