Toon Aerts heeft zwaar verdict te horen gekregen en reageert emotioneel: "Voorstel voor twee jaar schorsing"

Op een persmoment gingen we meer te weten komen over het lot van Toon Aerts. Twee jaar schorsing wil de UCI hem opleggen, dat is de voornaamste conclusie. Geen goed nieuws voor Aerts, die dan ook moest vechten tegen de tranen.

"Helaas heb ik een brief gekregen van de UCI die niemand wil krijgen. De UCI doet een voorstel van twee jaar schorsing, waardoor ik niet meer zal kunnen rijden dit seizoen", meldt Toon Aerts. "Dit is een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat."

Een gevolg van zijn positieve test op Letrozole. "Van het bewuste product had ik ook nog nooit gehoord. We zijn met mijn team op zoek gegaan naar waar dit is misgelopen en we hebben verschillende dingen aangereikt bij de UCI. Zij oordelen dat ik toch twee jaar geschorst ben. Ik wil mijn onschuld blijven bewijzen."

IN FEBRUARI 2024 WEER KOERSEN

Dit betekent geenszins dat Aerts zijn veldritloopbaan opgeeft. "Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn plek in het veldrijden weer zal innemen. Ik zit met heel veel onzekerheden, maar 1 ding staat vast: ten laatste op 16 februari 2024 begint mijn tweede carrière."