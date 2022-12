Shirin van Anrooij pakt in Loenhout derde overwinning in een week: "Dit geeft inderdaad veel vertrouwen"

Na Mol en Gavere heeft Shirin van Anrooij in Loenhout opnieuw gewonnen.

Het gaat goed voor Shirin van Anrooij tegenwoordig. Vorige week vrijdag in Mol kwam ze opnieuw in competitie na een stage in Spanje en het was meteen prijs. Ook op tweede kerstdag in Gavere won ze, in Diegem moest ze de overwinning laten aan Pieterse.

Van Anrooij trok al meteen door in de eerste ronde in Loenhout. "Ik had al snel een gaatje. Het was daarna zaak om goed door te trekken op de rechte lijn, zodat de rest niet meer kon terugkomen. Het parcours lag me", zei ze in het flashinterview.

Een derde overwinning in een week dus. "Dit geeft inderdaad veel vertrouwen. Maar hier waren nu wel veel van de grote namen niet aanwezig. De overwinning was het doel en je moet het nog maar altijd doen", zei de Nederlandse.

Van Anrooij slaat nu de crossen in Baal (1/01) en Herentals (3/01) over. "Het was nu wel een drukke week dus nu ga ik even een paar crossen overslaan en in Koksijde ben ik terug. Daar zijn wel weer alle grote namen aanwezig. Het is een van mijn favoriete crossen door het zand, dus ik ben benieuwd."