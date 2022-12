De Cauwer bij analisten die 2022 fileren: 'Seizoen Evenepoel 'du jamais vu', zonder Van Aert wint Vingegaard Tour niet'

Bij het terugblikken op 2022 dient het topseizoen van Remco Evenepoel en Wout van Aert de revue te passeren. Dat gebeurt ook in 'Het Nieuwsblad', dat José De Cauwer samenbracht met voormalig judocoach Jean-Marie Dedecker en voetbalanalist Frank Raes.

Jean-Marie Dedecker opperde dat schaatser Bart Swings Sportman van het Jaar dient te worden. Wegens het veroveren van de olympische titel, het allerhoogste in de sport. José De Cauwer kan zich er in vinden: Swings voor Evenepoel. Al blijft het waantzinnig wat die laatste allemaal gepresteerd heeft. De Cauwer noemt het seizoen van Evenepoel du jamais vu.

De Cauwer vindt het ook een goed idee van Evenepoel om nog een jaar de Tour over te slaan en in 2023 naar de Giro te trekken. Ook de spontaniteit van Evenepoel in interview komt aan bod. Dedecker stelt dat er in de sport kampioenen en vedetten zijn en dat Evenepoel tot die laatste categorie behoort. En dat ook helemaal prima is.

Frank Raes werpt ten slotte nog de vergelijking op tussen de Vuelta van Evenepoel en de Tour van Wout van Aert. De ene kan niet wat de andere kan, zo bekijkt De Cauwer het. Ook Van Aert krijgt van het panel analisten de welverdiende lof. José De Cauwer blijft erbij: zonder Wout van Aert wint Jonas Vingegaard de Tour niet.