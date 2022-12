VOORBESCHOUWING X²O-TROFEE BAAL: Wie kroont zich tot koning van de Balenberg?

De X²O-trofee is met de manche in Baal terug. Het is de 3e manche in regelmatigheidscriterium.

Traditiegetrouw is er op nieuwjaarsdag de GP Sven Nys in Baal. Het is de volgende manche van de X²O-trofee.

Bij de mannen is Wout Van Aert de uittredende winnaar, maar hij doet niet mee. Lucinda Brand zal haar titel wel verdedigen.

PARCOURS

In Baal draait het parcours volledig ronde de Balenberg. Ze moeten die enkele keren op en af, wat het voor de renners en rensters loodzwaar maakt. Daarnaast zijn ook er de speciaal uitgesleten heuvels die de volle concentratie vereisen.

Ook is in het verleden al meermaals gebleken dat het parcours zeer gevoelig is voor de regen. De afgelopen dagen regende het veel. Dus de renners en rensters kunnen zich aan veel modder verwachten. Al was dat laatste jaren beperkter. Mogelijk heeft het vaste parcours daar iets mee te maken.

FAVORIETEN MANNEN

Van de Grote Drie is alleen Tom Pidcock erbij. In Gavere toonde hij al dat hij een parcours met veel hoogteverschillen aankan. Ook stak hij er de voorbije crossen tegenover de andere deelnemers in Baal er vaak bovenuit.

Hij zal het meest rekening moeten houden met Eli Iserbyt die in Diegem weer fluks voor de dag kwam, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Die laatste zal ongetwijfeld voor zijn werkgever graag de thuiszege bezorgen.

Ook is er nog Laurens Sweeck, maar het is de vraag of hoe het met zijn rugproblemen gesteld is. Daarnaast is er ook nog Thibau Nys die het parcours door en door kent en die zich de voorbije crossen goed toonde. Ten slotte is het ook een parcours waar Quinten Hermans uit de voeten zal kunnen.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Bij de vrouwen doet Fem van Empel mee. Ze is de topfavoriete en zal haar 1e wedstrijd in het shirt van Jumbo-Visma graag willen winnen.

Lucinda Brand zal haar werkgever willen plezieren en voor de 2e keer op rij willen winnen. In Gavere en Heusden-Zolder toonde ze al dat ze terug op de goede weg is. Daarnaast zijn er nog Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado die voorin altijd willen meespelen. Ook is het uitkijken naar Clara Honsinger. Op een zwaar parcours moet je altijd met de Amerikaanse rekening houden.