Iserbyt geniet na eerste zege sinds lang: "Wou streep onder het seizoen trekken"

Pidcock leek lang op weg naar de zege in de Grote Prijs Sven Nys maar door een val in de laatste ronde kon Iserbyt de zege toch nog afsnoepen van de wereldkampioen.

Voor Iserbyt is het de eerste zege sinds Ruddervoorde op 29 oktober. "Dit doet deugd", trapt Iserbyt een open deur in in het flashinterview bij Sporza. "Ik zat de voorbije weken op een dun koord tussen stoppen voor dit seizoen of doorgaan", verrast hij.

"Elke dag werd ik wakker met pijn en ging ik slapen met pijn Het was heel lastig en dat ging dan nog eens gepaard met commentaar van anderen hier en daar. Met Mathieu, Wout en Pidcock erbij worden onze prestaties soms in een ander daglicht geplaatst", evalueert Iserbyt de voorbije weken.

Het was even geleden dat hij nog kon winnen maar Iserbyt was leider in de X²O-trofee en verstevigt die leidersplaatsnu op eerste achtervolger Van der Haar. "Maar Herentals en Koksijde komen er snel aan. In Herentals zal het vooral schade beperken worden want dat parcours ligt me niet", blikt Iserbyt al even vooruit.