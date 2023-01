Iserbyt profiteert optimaal van fout bij Pidcock en kraait voor eerste keer sinds eind oktober nog eens victorie

Niet Tom Pidcock maar wel Eli Iserbyt heeft de X²O-trofee in Baal gewonnen. Pidcock leek lang op weg naar de zege maar maakte een fout in de laatste ronde.

Zonder Mathieu Van der Poel en Wout van Aert was Tom Pidcock de grote favoriet op de traditionele jaaropener in Baal. De wereldkampioen toonde de voorbije weken al meermaals dat hij het dichtste bij het niveau van die andere twee aanleunde.

In de eerste ronde duldde Pidcock nog het gezelschap van Iserbyt en Vanthourenhout maar lang duurde dat niet. In de tweede ronde versnelde Pidcock, Iserbyt en Vanthourenhout moesten de wreldkampioen meter per meter laten wegrijden.

Door een zeldzame valpartij leken Iserbyt en Vanthourenhout even dichter te komen maar Pidcock hield de voorsprong stabiel op een tiental seconden.

Val Pidcock

De cross leek beslist maar in de laatste ronde vergaloppeerde Pidcock zich toch nog. Op de butjes maakte Pidcock eerst een sprongetje om het publiek te verwennen maar daarna verloor hij de controle over zijn fiets en vloog hij over de omheining. Dat gaf de kans aan Vanthourenhout en Iserbyt om terug te komen.

Iserbyt profiteerde optimaal en had een handvol seconden voorsprong opgebouwd op zijn ploegmaat en de wereldkampioen. Pidcock zette de achtervolging in maar was helemaal kapot waardoor ook Vanthourenhout kon wegrijden van de wereldkampioen.

Voor de eerste keer sinds 29 oktober kan Iserbyt nog eens een cross winnen. Vanthourenhout werd tweede en een ontgoochelde Tom Pidcock eindigde pas op plaats 3.