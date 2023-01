Sven Vanthourenhout blikt vooruit op 2023: "Wout Van Aert kan die koers winnen, Giropodium Remco Evenepoel evenveel waard als Vueltazege"

Sven Vanthourenhout heeft op het seizoen 2023 vooruitgeblikt. Hij had het onder meer over de kansen van Wout Van Aert en Remco Evenepoel.

Als bondscoach is Sven Vanthourenhout de geknipte man om op het wielerseizoen 2023 vooruit te blikken. Dat deed hij bij Het Laatste Nieuws.

In het voorjaar zijn de grote doelen van Wout Van Aert de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Ik denk dat hij eerder Roubaix zal winnen. De Ronde van Vlaanderen zal nog te vroeg komen", probeerde Vanthourenhout in te schatten.

Het grote doel van Remco Evenepoel is de Giro. "Ik denk niet dat hij in Italië de zege zal pakken", ging Vanthourenhout verder. "Al zou ik het graag zien gebeuren. Volgens mij zal het voor Primoz Roglic zijn. Het is misschien wel zijn laatste kans om een grote ronde te winnen. Evenepoel zal in de buurt eindigen en als hij op het podium staat, zal dat evenveel waard zijn als zijn Vueltazege."

MILAAN-SAN REMO

"Ik verwacht wel dat Evenepoel al meteen goed zal zijn. Hij zal snel zijn regenboogtrui willen tonen en rittenkoersen zoals de UAE Tour en de Ronde van Catalonië willen winnen", aldus Vanthourenhout.

Verder verwacht Vanthourenhout dat Jasper Philipsen zijn goede lijn van 2022 zal doortrekken en voor de zege in Milaan-San Remo zal meedoen. Ten slotte denkt de bondscoach dat Lotte Kopecky eerder Parijs-Roubaix zal winnen.