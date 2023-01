VOORBESCHOUWING X²O-TROFEE HERENTALS: Nieuw duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel

Op dinsdag staat de cross in Herentals op het programma. Daar wordt een nieuw duel tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel verwacht.

De cross in Herentals is de 4e manche in de X²O-trofee. De cross is nog maar aan zijn 3e editie toe.

De voorbije edities werden telkens door Wout Van Aert gewonnen. Ceylin del Carmen Alvarado won de 1e editie bij de vrouwen. Lucinda Brand is de titelverdedigster.

PARCOURS

In Herentals zullen de renners vooral door de bossen moeten rijden. De Skiberg zal opnieuw de scherprechter zijn. Die lange en steile klim volgt meteen na de passage rond de atletiekpiste. Na de Skiberg volgt een snelle afdaling en is het niet ver meer tot de finish.

FAVORIETEN MANNEN

Wout Van Aert toonde in de kerstperiode al dat hij in uitstekende doen is. Ook zal hij gebrand zijn om voor de 3e keer in zijn thuisstreek te winnen. De concurrentie zal wellicht vooral van Mathieu van der Poel komen. De laatste crossen kon de Nederlander het Van Aert heel lastig maken, maar in de duels staat het 4-2 in het voordeel van Van Aert.

Tom Pidcock geeft na zijn val in Baal forfait voor Herentals. Ook Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck laten de cross aan zich voorbijgaan. Eli Iserbyt en Lars van der Haar zullen er wel bij zijn. Iserbyt heeft zijn vorm van in het begin van het seizoen teruggevonden. Van der Haar rijdt al het hele seizoen op een constant en hoog niveau. Ook Quinten Hermans zal aan de start staan, maar voor de zege kon hij de laatste crossen nog niet echt gaan.

© photonews

FAVORIETEN VROUWEN

Bij de vrouwen is Puck Pieterse de te kloppen vrouw. Ook zal ze extra fris aan de start staan, want in Loenhout en Baal was ze er niet bij. Ze zal vooral rekening moeten houden met titelverdedigster Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Al rijdt die laatste een mindere kerstperiode. Verder maken Annemarie Worst en Sanne Cant hun rentree, maar zij zullen vooral voor een ereplaats strijden.