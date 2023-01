Denise Betsema is haar leidersplaats in de X²O-trofee kwijt na een enorme baaldag

Het was een dag om snel te vergeten voor Denise Betsema. Haar openingsronde was dramatisch en daardoor speelde ze haar riante voorsprong in de X²O-trofee kwijt.

Denise Betsema zat al niet in de beste periode, maar in Herentals kreeg ze nog meer pech over zich heen. Dikwijls schiet ze slecht uit de startblokken en ook in Herentals was dat het geval.

Deze keer werd Betsema ook nog eens opgehouden door een val. Nadien kreeg Betsema ook een lekke band. Zo verzeilde ze achteraan het crosspeloton en verloor ze minuten. Al snel stond ze op 2 minuten.

OMMEKEER

Opschuiven deed de Nederlandse, maar ze bleef tijd verliezen. Uiteindelijk kwam ze op 4'23" binnen op Puck Pieterse. Niet goed voor Betsema's klassement in de X²O-trofee. Niet zozeer voor het verschil tegenover Pieterse, maar wel tegenover Lucinda Brand. Zij maakte in één klap zo'n 4 minuten goed en is zo de nieuwe leider in het regelmatigheidscriterium. Ook Ceylin del Carmen Alvarado maakte heel wat tijd goed en staat enkele seconden achter Betsema.

Wie had dat voor de kerstperiode gedacht? Enkelingen. Brand en haar team alleszins niet. Betsema had na de crossen op de Koppenberg en in Kortrijk een voorsprong van zo'n 4 minuten opgebouwd. Haar dichtste achtervolger was Fem van Empel die zelfs niet alle manches had meegedaan en in de toekomst nog manches zou laten schieten.

MOGELIJK STRIJD TOT IN BRUSSEL

Maar voor Betsema kwam er een mindere kerstperiode. In Baal kon ze de schade nog beperken, maar in Herentals lukte het haar niet. Zo zullen Betsema, Brand en Alvarado wellicht tot de laatste manche in Brussel voor de eindzege moeten strijden. Brand staat na 4 manches aan de leiding. Betsema volgt op 26 seconden, Alvarado op 29.