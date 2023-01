Europese kampioen klopt wereldkampioen: Verstrynge juicht na uiterst spannende ontknoping bij beloften

De beloften hebben voor een uiterst spannende ontknoping en een strijd tussen de Europese kampioen en wereldkampioen gezorgd in Herentals.

Emiel Verstrynge sprong weg met Witse Meeussen, maar dat was zeker nog niet de definitieve beslissing in de wedstrijd. Ook Joran Wyseure, Victor Van De Putte, Jente Michels en Lennert Belmans maakten nog de aansluiting. Zo doken ze zowaar met een kopgroep van zes man de laatste ronde in!

VERSCHIL GEMAAKT AAN SKIBERG

Iets wat je maar zelden meemaakt in het veldrijden, maar het waren toch de grotere namen die in die slotronde nog het meest hun wil konden opleggen. Verstrynge gaf het volle pond van aan de Skiberg en kon een gat slaan van enkele lengten.

Dat kreeg Joran Wyseure, de leider in het klassement, niet meer terug. Verstrynge en Wyseure dus op 1 en 2: de Europese kampioen haalde het van de wereldkampioen. Van De Putte van Deschacht-Hens-Maes was een erg verdienstelijke derde. De andere drie uit die groep van zes volgden nog verderop.