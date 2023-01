Sanne Cant keert na break terug met knappe vijfde plek: "Thuispubliek maakt veel goed, opsteker voor het BK"

Was het de steun van het thuispubliek of de break die ze echt wel nodig had? Sanne Cant reed in elk geval een prima wedstrijd in 'haar Herentals'.

Haar laatste wedstrijd dateerde van bijna een maand geleden. Uitgerekend in de drukke kerstperiode liet Cant de veldritten voor wat het was. "We hebben er heel lang over nagedacht en alles goed overwogen. Ik denk inderdaad dat dit het beste plan was. Het was vooral de voorbereiding richting het crossseizoen die niet echt optimaal was. Je kunt dat moeilijk inhalen tijdens het seizoen zelf als je twee crossen per weekend hebt."

Dan viel er maar één zaak te beslissen. "Ik moest er echt eens tussenuit om eens even te resetten. Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik zo veel crossen na mekaar oversla. Het is heel raar om de cross te volgen zonder er zelf bij te zitten. We hebben eerst even mijn lichaam rust gegund en dan beginnen werken aan de puntjes waar dringend aan gewerkt moest worden. Dat heeft gerendeerd."

VISITEKAARTJE

Cant geeft zo meteen haar visitekaartje af voor Lokeren, waar ze later deze maand haar Belgische titel zal trachten te verlengen. "Het is zeker en vast een opsteker voor het BK. Dit was de eerste van vier crossen. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat evolueren. Mooier had het herbeginnen echt niet kunnen zijn, met een thuiscross."

De toeschouwers lieten zich bij elke passage van de regerende Belgische kampioene ook horen. "Het publiek was hier echt enorm aanwezig. Ik heb echt genoten. Zeker en vast. Het was wel een hele lastige cross, maar het thuispubliek maakt veel goed."