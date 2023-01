UCI-ranking veldrijden: Michael Vanthourenhout en Fem van Empel blijven aan de leiding

Op dinsdag wordt de nieuwe versie van de UCI-ranking voor het veldrijden gepubliceerd. Die telt enkele verschuivingen in de top 5.

Michael Vanthourenhout nam eind 2022 de leiding in de UCI-ranking over. Begin 2023 heeft hij die leiding nog steeds in handen. Hij ziet het verschil met Eli Iserbyt zelfs iets groter worden, die naar de 3e plaats zakte. Lars van der Haar is de nieuwe nummer 2 op de ranking. Laurens Sweeck staat ook in de buurt. De anderen staan op grotere afstand. Mathieu van der Poel blijft wel grote sprongen naar voren maken en staat nu 16e met 874 punten.

Stand UCI-ranking mannen:

1. Michael Vanthourenhout: 2810 punten

2. Lars van der Haar: 2705 punten

3. Eli Iserbyt: 2691 punten

4. Laurens Sweeck: 2673 punten

5. Tom Pidcock: 1482 punten

Bij de vrouwen is Fem van Empel al enkele maanden de nummer 1 op de UCI-ranking. De afgelopen week breidde ze haar voorsprong nog verder uit. Van Empel staat bijna 300 punten voor op Puck Pieterse. Lucinda Brand blijft 3e staan. Ceylin del Carmen Alvarado speelde haasje over met Denise Betsema en is de nieuwe nummer 4 op de ranking.