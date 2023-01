Van der Poel had nog vertrouwen en wint nog eens: "Helaas had Wout lekke band, ik had geanticipeerd op zijn sprint"

Het winnen is Mathieu van der Poel dan toch nog niet verleerd. Na een lekke band van Wout van Aert wist Van der Poel de X2O Trofee in Herentals naar zijn hand te zetten.

In de drie voorgaande crossen moest Van der Poel de zege aan Van Aert laten. Soms nadat Van der Poel met zijn krachten gewoekerd had en dat wilde de Nederlander deze keer niet doen. "Ik heb de wedstrijd een beetje ondergaan en enkel het nodige gedaan. Ik had er wel vertrouwen in voor de laatste halve ronde. Helaas had Wout een lekke band en hebben we onze sprint niet kunnen uitspelen. Jammer."

Tot dan was het wel opnieuw een mooi duel. "We zijn aan mekaar gewaagd. In de laatste cross had Wout telkens aan het langste eind getrokken. Dat was misschien vandaag ook zo geweest zonder die lekke band, dat zullen we nooit weten."

Ik heb al vaak mee de cross gemaakt

De voorbije wedstrijden speelden niet in het hoofd bij Van der Poel. "Het is niet zo dat ik een gebrek aan vertrouwen had. Ik ben diegene die het meeste weerstand kan bieden en heb vaak mee de cross gemaakt. Wout heeft wel een heel sterke eindsprint. Daar had ik vandaag op geanticipeerd om met iets frissere benen de laatste ronde in te gaan."

Uiteindelijk moest er dus niet gesprint worden. "We reden allebei met redelijk slappe banden. Toen we de laatste keer van de berg af kwamen, zag ik dat hij wel heel plat stond. Ik was niet zeker dat hij een leegloper had. Toen we voorbij kwamen aan de materiaalpost en hij niet meteen in mijn wiel zat, wist ik wel dat hij lek stond."