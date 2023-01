Wout Van Aert test in Herentals zijn nieuwe fiets uit

Wout Van Aert zal in Herentals met een nieuwe fiets aan de start staan. Sinds 1 januari rijdt Jumbo-Visma met SRAM. Daardoor is zijn fiets omgebouwd.

Vanaf 1 januari rijdt Jumbo-Visma met SRAM en niet meer met Shimano. Daardoor moest Jumbo-Visma alle fietsen ombouwen. Dus ook de crossfiets van Wout Van Aert.

Van Aert zal zijn nieuwe fiets voor de 1e keer in Herentals testen. Het zal voor Van Aert aanpassen worden, want er zijn toch een aantal dingen anders.

Vooral het schakelen zal anders zijn. Bij SRAM heb je links en rechts een hendel. Links is om achteraan een versnelling lager te schakelen. Rechts schakelt Van Aert groter. Als hij beide hendels indrukt zal hij vooraan van klein naar groot schakelen, of omgekeerd. Al zal hij dat laatste in Herentals nog niet nodig hebben. Op zijn crossfiets heeft hij vooraan een enkel blad.

Ook het remmen zal anders zijn. Bij Shimano was de rem een soort van lichtschakelaar. Het was ofwel aan, ofwel uit. Bij SRAM gaat het meer om een progressieve remkracht. De gebruikers ervan vinden dat die remkracht beter te controleren is.