Brand in stijgende lijn, kan ze kloof met youngsters aan de top dichten? "Gaan we zien, momenteel moeilijk vergelijken"

Het veldritseizoen van Lucinda Brand lijkt nu pas echt begonnen. Ze zit in stijgende lijn. De youngsters aan de top blijven ondertussen ook wel imponeren.

Sinds Lucinda Brand het veldrijden hervatte in Mol, stapelde ze vijf podiumplaatsen na mekaar op. Met daarbij vier keer een tweede plek. In Herentals nam ze overtuigend de maat van Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst, maar moest ze wel Puck Pieterse laten voorgaan. Er valt dus echt wel nog iets van dit seizoen te maken. "Klopt. Ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat. Hopelijk kan ik deze lijn vasthouden."

Om op het WK te mogen dromen van goud, moet wel de kloof nog gedicht worden met de rensters die al het hele seizoen de lakens uitdelen. U kent de namen inmiddels: Van Empel, Pieterse en achter hen ook Van Anrooij. Is dat haalbaar? "Dat gaan we zien binnen een paar weken. Het is nu momenteel moeilijk te vergelijken", stelt Brand.

ANDERE KEUZES

Dat heeft dan vooral te maken met de programma's van de verschillende veldrijdsters. "De ene doet meer koersen dan de andere. Iedereen maakt andere keuzes in zo'n drukke periode. Het blijft dus wel altijd een beetje moeilijk vergelijken. Ook is het de vraag hoe iedereen uiteindelijk uit die periode komt. We gaan het zien."