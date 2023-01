Canadees van Israel-Premier Tech houdt het op zijn 29ste al voor bekeken met profwielrennen

De Canadees kreeg geen nieuw contract meer voor dit jaar.

Alexander Cataford (29) houdt er mee op als profwielrenner. Hij reed de laatste vier jaar voor Israel-Premier Tech, maar kreeg daar nieuw contract meer en zoekt niet meer naar een nieuwe ploeg.

"Ik stap uit het profpeloton. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het was een moeilijke beslissing, om afstand te nemen van iets waar ik goed in ben en de afgelopen vijftien jaar heb gedaan. Maar na lang nadenken en praten met mensen dicht bij me, heb ik besloten dat het goed is zo", zegt Cataford op sociale media.

Cataford kon nooit echt goede uitslagen rijden als prof en boekte dan ook geen enkele profoverwinning. Hij reed dan ook vaak in dienst van andere renners.