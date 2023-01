Emiel Verstrynge bespreekt het verteren van crossen bij de elite en zijn verwachtingen voor 2023

Emiel Verstrynge rijdt dit seizoen op zijn 20ste veel crossen bij de elite. Hoe verteert hij dat nu na meerdere maanden en hoe zit het met zijn verwachtingen voor 2023?

Deze thema's besprak Wielerkrant met het jonge talent van Crelan-Fristads, die aan het einde van vorig jaar bijvoorbeeld naar elfde plek in Gavere en dertiende plek in Diegem reed. Hoe verwerkt hij inmiddels zulke veldritten bij de elite? "Beter en beter. Ik heb de elitecrossen wel nodig om mijn ding te kunnen doen in de beloftencrossen", meent Verstrynge.

"Het is een uur en vijf minuten crossen, soms een uur en tien minuten. Bij de beloften is het vijftig minuten en kan je je finale twee ronden vroeger aanvatten. Als je een elitecross aankunt, mag een beloftencross ook geen probleem vormen", legt de Europese kampioen bij de U23 uit. "Ik voel wel dat ik dat nodig heb."

STAPJES VOORUIT ZETTEN

Voorts is het voor hem belangrijk om progressie te blijven maken. Dat is zijn voornaamste betrachting in 2023. "Opnieuw kleine stapjes voorwaarts zetten. Er alles voor doen en er het meeste proberen uit te halen. Dat is mijn wens voor dit jaar."