Fem van Empel na de verkenning in Koksijde: "Ik heb mijn knie opnieuw gestoten"

Fem van Empel is in Koksijde topfavoriete om een nieuwe zege te boeken. Al verliep de verkenning niet vlekkeloos.

De 5e manche in de X²O-trofee staat op het programma. Fem van Empel verkende voor haar wedstrijd het parcours, maar die verliep niet vlekkeloos.

"Ik heb net opnieuw mijn knie gestoten", sakkerde van Empel bij Sporza. "Hopelijk speelt het me geen parten. Na mijn val in Italië, op dezelfde knie, heb ik wat minder op de crossfiets getraind. Ik rijd hier om het goede gevoel richting zondag weer te pakken te krijgen." Zondag staat de wereldbeker in Zonhoven op het programma. Van Empel staat aan de leiding in dat klassement.

Verder was van Empel ook eerlijk over Koksijde: "Ik rijd niet supergraag door het zand. Al maakt het me niet zo veel uit op welk parcours we crossen."