Klassement X²O-trofee: heel wat verschuivingen na 3 manches op 5 dagen

De afgelopen 5 dagen waren er 3 manches in de X²O-trofee. Die heeft bij de mannen en de vrouwen voor heel wat verschuivingen gezorgd.

De opmerkelijkste verandering was bij de vrouwen. Daar viel zelfs een heuse aardverschuiving te noteren. Denise Betsema had 4 minuten voorsprong op de rest van het peloton.

Maar in de kerstperiode sloeg het tegen voor Betsema. Ze verloor al wat tijd in Baal en in Herentals kende ze een echte baaldag. Ze werd eerst opgehouden door een val en daarna reed ze lek. Betsema moest helemaal van achterenuit komen en ze stond snel 2 minuten achter. Uiteindelijk verloor ze 4 minuten. In Koksijde was het ook niet haar dagje en ze verloor nog meer tijd.

Zo kreeg de concurrentie weer een kans om de X²O-trofee toch te winnen. Lucinda Brand profiteerde het meeste en staat aan de leiding. Haar dichtste achtervolger is Fem van Empel. Opmerkelijk, want ze reed in Kortrijk en Herentals niet mee. Ceylin del Carmen Alvarado staat na 5 manches 3e.

Stand X²O-trofee vrouwen:

1. Lucinda Brand: 4u10'23"

2. Fem van Empel: +49"

3. Ceylin del Carmen Alvarado: +1'17"

4. Denise Betsema: +1'54"

5. Aniek van Alphen: +6'49"

Bij de mannen is er ook het een en ander verschoven, maar in mindere mate als je het met de vrouwen vergelijkt. Voor Baal stonden Eli Iserbyt en Lars van der Haar op 4 seconden van elkaar.

In Diegem toonde Iserbyt terug zijn goede vorm en in Baal bevestigde hij met de zege. Daar breidde hij in één keer zijn voorsprong tot bijna anderhalve minuut uit. In Herentals en Koksijde bleven ze in elkaars buurt, waarna Iserbyt in het slot telkens nog enkele seconden kon uitbreiden.

Achter hen stond Michael Vanthourenhout 3e, maar na zijn forfait in Herentals en Koksijde kreeg hij reglementsgewijs 10 minuten straftijd. Verder kan niemand de top 2 in principe nog bedreigen.