Mathieu van der Poel kan geen vuist maken tegen Wout van Aert: "Ik had opnieuw veel pijn aan de rug"

De rug van Mathieu van der Poel speelt opnieuw op. Geen goed teken voor de Nederlander, die Van Aert in Koksijde weinig in de weg kon leggen.

De verklaring van Van der Poel waarom het verschil zo hoog was opgelopen was duidelijk. "Ik had opnieuw veel pijn aan de rug. Tijdens de opwarming had ik er nog niet echt last van. Ik heb geen idee of het met het parcours te maken kan hebben. Morgen laat ik mijn rug opnieuw behandelen en dan kunnen we er weer tegenaan."

Zijn eerste ronde was nog puik. Van der Poel reed zelfs heel even alleen voorop, maar nadien ging het achteruit. "Ik kon geen kracht zetten op de pedalen." Aan opgeven heeft VDP echter niet gedacht. "Ik ben dan toch bezig aan het rijden en dan probeer ik wel om de cross vol te maken. Ik had graag de strijd aangegaan."

GEVECHT MET VAN AERT BLIJFT UIT

Het was ook met de verwachting om dat te doen dat de verplaatsing naar Koksijde gemaakt was. "Als je de afgelopen crossen bekijkt, was ik wel op niveau en was het logisch geweest als het opnieuw tot een gevecht kwam tussen Wout van Aert en mij. Het zat er deze keer niet in. Zondag heb ik opnieuw een kans."