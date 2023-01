Eli Iserbyt verstevigt in Koksijde de leiding in de X²O-trofee: "Nochtans was het in het begin knoeien"

Eli Iserbyt heeft in Koksijde de leiding in de X²O-trofee verstevigd. Al ging het niet altijd even vlekkeloos.

"In de 2e ronde was al een van mijn 2 sluitingen aan mijn schoenen kapot. Daardoor schoot mijn voet telkens eruit. Het was een beetje knoeien in het begin, maar gelukkig zijn het goede schoenen en kon ik verder met één sluiting. Uiteindelijk was het een goed resultaat", vertelde Iserbyt in het flashinterview na de wedstrijd in Koksijde.

Iserbyt reed de hele wedstrijd in de buurt van Lars van der Haar, zijn grote concurrent in de X²O-trofee. Uiteindelijk won Iserbyt in het slot nog enkele seconden, waardoor hij zijn leidersplaats in het klassement kon verstevigen.

Met zijn 4e plaats was Iserbyt tevreden over zijn wedstrijd: "De top 3 was snel weg. In het begin knoeide ik vooral met mijn schoenen, maar uiteindelijk ben ik tevreden met mijn wedstrijd. Voor mijn doen reed ik nog redelijk goed door het zand. Het was een geslaagde dag."