Na een wonderseizoen is Remco Evenepoel niet de Sportman van het Jaar

Remco Evenepoel heeft in 2022 een wonderjaar beleefd. Toch is hij niet de Sportman van het Jaar.

Laat ons eerst en vooral duidelijk zijn: Remco Evenepoel zou ook een verdiende Sportman van het Jaar zijn. Met zeges in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK beleefde Evenepoel een echt wonderjaar. Er zijn weinigen die hem dat voordeden. Enkel Alfredo Binda (1927), Eddy Merckx (1971) en Bernard Hinault (1980) wonnen ook in hetzelfde jaar een monument, een grote ronde en het WK.

STERKE FINALE SWINGS

Wellicht zullen veel mensen ervan uitgaan dat Evenepoel sowieso Sportman van het Jaar 2022 wordt, maar 2022 was een Olympisch jaar. En in 2022 werd België een Olympisch kampioen rijker. Bart Swings veroverde in Peking namelijk goud op de massastart in het snelschaatsen.

Tijdens die Olympische finale was Swings ook duidelijk de beste. Verschillende keren vielen zijn concurrenten aan. Keer op keer ging hij ze persoonlijk terughalen. Op het einde legde hij ze er nog eens allemaal op in de sprint. Een terechte Olympische kampioen en eeuwige roem voor Swings.

WINTERSPORT IN BELGIË

Ook is Olympisch goud het hoogst haalbare binnen de sport. Bij veel wedstrijden binnen de sport krijgen de winnaars vooral aanzien binnen de sport, maar bij de Olympische Spelen is dat toch anders. Dan is er ook erkenning en aanzien van buiten de sport.

Nog een extra punt waarom Swings de Sportman van het Jaar is: hij deed dat in een wintersport. Voor wintersporten is er in België nauwelijks aandacht (of je zou al veldrijden moeten heten). Ook is er nauwelijks geld. Laat staan dat er duidelijke en goede structuren zijn. Winteratleten moeten het vooral met eigen middelen doen en moeten veel op eigen kracht werken. Een extra reden om Bart Swings tot Sportman van het Jaar te benoemen en daarmee de wintersporten ook meer onder de aandacht te brengen.