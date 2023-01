Michael Vanthourenhout ondanks lekke band (en gebroken kader?) op het podium: "Heb mijn deel van de pech gehad"

Na Wout van Aert en Eli Iserbyt haalde ook Michael Vanthourenhout het podium zaterdagnamiddag en dat ging niet zonder slag of stoot.

In de loop van de tv-uitzending werd gemeld dat zijn kader gebroken zou zijn. "Ik weet niet juist wat er gebeurd is", vertelde Vanthourenhout voor de microfoon van de Superprestige. "Ik ga nog eens moeten horen. In het begin ging het allemaal redelijk. Ik begon nadien steeds meer fouten te maken en stond ook eens lek vooraan. Ik heb mijn deel van de pech wel gehad."

DOOR LEKKE BAND UIT DE WEDSTRIJD

Aanvankelijk was Vanthourenhout inderdaad wel de meest bedrijvige renner in de kop van de koers. "Ik voelde mij wel goed in het begin. Door die lekke band viel ik alleen en geraakte ik wat uit de wedstrijd. Ik probeerde nog om terug bij Eli te komen, maar het was er te veel aan in een week waarin ik nog veel heb getraind. Ik ben wel tevreden over het goede gevoel en het feit dat ik op het podium sta."

Vanthourenhout kon alleszins nog een keertje tonen dat hij bij de besten behoort wanneer het aankomt op door de glibber en de moddr te rijden. "Het was even aanpassen wanneer je aan de eerste ronde op begon, want het parcours was al erg veranderd. Iedereen had moeite met het parcours in het begin."