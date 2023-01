🎥 Belgisch kampioen beachracen Jordi Warlop 2e in Nederlandse strandklassieker

Jordi Warlop is als 2e geëindigd in Egmond-Pier-Egmond. Dat is een klassieker in het beachracen.

Bij het keerpunt in Pier sloegen Stijn Appel en wielerjournalist Thijs Zonneveld een kloof op de rest. Bij het verlaten van het strand koos Zonneveld het foute traject. Daardoor viel hij nog van het podium. Uiteindelijk won Appel Egmond-Pier-Egmond. Hij won met enkele seconden voorsprong op Jordi Warlop, de Belgische kampioen beachracen. De Belgen Thomas Joseph en Jasper Dejaegher waren nummers 3 en 4. Zonneveld werd uiteindelijk voor Timothy Dupont 11e. Stijn Appel wint solo Egmond-Pier-Egmond! Maar zat @thijszonneveld niet in zijn wiel bij het keerpunt? 🤔🙈 pic.twitter.com/6j1TG8OYF6 — BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) January 7, 2023