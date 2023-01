De Wereldbeker is wel zijn ding: Thibau Nys staat opnieuw op en antwoordt met de overwinning bij de beloften

De veldritfans die de jonge talenten opvolgen, kunnen gerust zijn: Thibau Nys is opnieuw opgestaan. Nys junior had enkele tegenvallende crossen achter de rug, maar zijn antwoord in Zonhoven spreekt voor zich.

Nys kon zich nog eens meten met zijn leeftijdsgenoten in de beloftencross in Zonhoven. In die categorie waren het in de vorige crossen Verstrynge en Wyseure die de lakens uitdeelden, maar zij begaven zich deze keer iets meer op het achterplan.

Thibau Nys vond het goede ritme en had wel zin in een solo. Witse Meeussen - ook goed bezig want zijn derde dichte ereplaats op rij behalend - was zijh voornaamste belager. De voorsprong van Nys schommelde steeds tussen de 10 en 20 seconden.

NYS HOUDT VOORSPRONG VAST

Toen de kloof in de laatste ronde onder de 10 seconden dook, was het toch nog even achteruit kijken voor de leider in de wedstrijd. Nys had echter marge genoeg: 8 seconden bedroeg die aan de finish. Voor Nys een derde zege in de Wereldbeker bij de beloften in evenveel wedstrijden. Meeussen werd dus tweede. Michels en Del Grosso streden om plek 3. De Nederlander Del Grosso reed op het einde nog weg van de Belg Michels.