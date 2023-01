Met nog 1 manche te gaan, zijn dit de klassementen in de Superprestige

De Superprestige loopt bijna op zijn einde. Na Gullegem is er op 11 februari enkel nog de manche in Middelkerke.

Bij de mannen had Lars van der Haar een comfortabele voorsprong in de Superprestige. In Gullegem moest hij met zijn 4e plaats tegenover zijn voornaamste concurrenten enkele punten inleveren, maar zijn voorsprong blijft comfortabel. Hij heeft nog altijd 6 punten voorsprong op nummer 2 Michael Vanthourenhout.

Stand Superprestige mannen:

1. Lars van der Haar: 90 punten

2. Michael Vanthourenhout: 84 punten

3. Eli Iserbyt: 83 punten

4. Laurens Sweeck: 68 punten

5. Kevin Kuhn: 52 punten

© photonews

Ceylin del Carmen Alvarado had voor Gullegem een voorsprong van 3 punten. Door te winnen, vergrootte ze haar voorsprong. Maar omdat de top 3 in het klassement in Gullegem op het podium eindigde, werden de verschillen niet veel groter. Zo blijft er in Middelkerke nog altijd wat mogelijk.