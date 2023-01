Laurens Sweeck noemt zichzelf als topfavoriet voor het BK en spreekt over relevantie niet-deelname Van Aert

Zondag staat in Lokeren de Belgische titel op het spel.

Zondag in Lokeren strijden prof bij de mannen op de Belgische tricolore. Dat zal na drie jaar Wout van Aert nog eens iemand anders zijn, want Van Aert neemt niet deel en kiest voor een wegstage in Spanje.

Er komt dan ook een mooie kans voor de andere veldrijders om eens Belgisch kampioen te worden. Laurens Sweeck deed dat al in 2020 in Antwerpen en is één van de favorieten zondag.

Afwezigheid Van Aert over enkele weken niet meer belangrijk

Als Sweeck gevraagd wordt wie zijn favoriet is, is hij duidelijk over zijn ambities. "Ik ga mijn eigen naam opgeven", zegt hij bij Sporza. Er zal deze week nog veel te doen zijn over de afwezigheid van Wout van Aert, maar na het BK zal dat snel vergeten zijn denkt Sweeck.

"Het allermooiste voor de statistieken is dat je wint en dat Van Aert tweede is. Nu is het een item dat hij niet meedoet. Maar over enkele weken rijdt er één iemand in de kampioenentrui en staat daar niet op dat Wout niet aan de start stond." Zondag in Zonhoven werd Sweeck nog derde, als eerste Belg na Van Aert.