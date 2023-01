Nieuwe uitrusting van Richard Carapaz bij EF Education is waarschijnlijk illegaal en zal aangepast moeten worden

De Ecuadoraan Richard Carapaz (29) ruilde dit jaar na drie jaar het shirt van INEOS Grenadiers voor dat van het Amerikaanse EF Education-EasyPost. Carapaz werd in 2021 in Tokio Olympisch kampioen en de UCI heeft regels voor het tonen van de titel op de trui.

Zoals op bovenstaande foto de zien is, heeft Carapaz op zijn INEOS-trui een gouden band op zijn shirt en broek staan, net zoals in de kraag, en die gaat helemaal rond. Zijn nieuwe ploeg stelde onlangs het shirt van Carapaz voor, maar daar zijn al die zaken niet te zien. Terwijl dat wel verplicht is.

EF Education-EasyPost gaf Carapaz bijna een identieke trui als zijn ploegmaten, enkel de tekst op zijn broek is goud in plaats van wit. Volgens Cycling Weekly toeste kledingsponsor Rapha het design nog niet af bij de UCI. De trui zal mogelijk dus nog moeten worden aangepast, of er wachten de Amerikaanse ploeg boetes.

"This is a team with a lot of ambition and many things they want to achieve. I’m a piece that can fit into the team really well. I’m motivated and was looking for a team with the same objectives as me," - Richard Carapaz pic.twitter.com/1sPVDvkWOe