Tom Devriendt kijkt er al naar uit om voor Q36.5 te rijden: "Ik mag hier mijn eigen kans gaan"

Tom Devriendt rijdt vanaf 2023 voor Q36.5, de nieuwe ploeg van Doug Ryder en de opvolger van Team Qhubeka. Devriendt stond de pers te woord en voelt zich al thuis bij zijn nieuwe ploeg.

Voor de voorstelling van de outfit van Q36.5 voor 2023 stond onder meer Tom Devriendt model. Momenteel is hij op stage in Calpe. Daar stond hij de pers te woord.

"Ik voel me hier al goed thuis", liet Devriendt bij Belga optekenen. "Op alle vlakken voel ik dat ik een stap vooruit heb gezet. De ploeg is geen WorldTour en vorig seizoen waren ze zelfs geen profteam, maar je voelt aan alles dat ze tonnen ervaring hebben. Alles is op en top professioneel."

Devriendt won in zijn carrière al 2 profkoersen (de Omloop van het Houtland in 2017 en een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2019), maar pas in 2022 brak hij bij het grote publiek door. Hij werd 4e in Parijs-Roubaix. "Dat heeft voor mij veel veranderd", aldus Devriendt. "Ik was altijd een renner die zich altijd wegcijferde en voor een ander reed, maar toen zag het publiek en anderen dat ik zelf ook een uitslag kon rijden. Daarom was de ploeg ook in mij geïntereseerd. Ik mag hier mijn eigen kans gaan."