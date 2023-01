UCI-ranking veldrijden: heel wat wijzingen bij de mannen

De nieuwe UCI-ranking in het veldrijden is bekend. Bij de mannen zorgde dat voor heel wat wijzigingen in de top 5. Bij de vrouwen bleven de meeste posities zoals ze waren.

Michael Vanthourenhout is al enkele weken de nummer 1 op de UCI-ranking veldrijden. Ook na Zonhoven staat hij nog altijd aan de leiding. Achter hem waren er wel wat verschuivingen. Laurens Sweeck sprong 2 plaatsen en is de nieuwe nummer 2 op de ranking. Lars van der Haar maakte de omgekeerde beweging en staat op plaats 4. Eli Iserbyt bleef op 3 staan. Niels Vandeputte sloop de top 5 binnen. Ook Wout Van Aert en Mathieu van der Poel schoven enkele posities op. UCI-ranking mannen:

1. Michael Vanthourenhout: 2915 punten

2. Laurens Sweeck: 2793 punten

3. Eli Iserbyt: 2769 punten

4. Lars van der Haar: 2750 punten

5. Niels Vandeputte: 1427 punten

...

10. Wout Van Aert: 1150 punten

11. Mathieu van der Poel: 1134 punten © photonews Bij de vrouwen is Fem van Empel nog altijd de leidster in de UCI-ranking. Achter haar bleven de meeste posities dezelfde. Enkel is er een nieuwe naam in de top 5. Denise Betsema zakte naar plaats 6 en Shirin van Anrooij nam haar plaats in. UCI-ranking vrouwen:

1. Fem van Empel: 2690 punten

2. Puck Pieterse: 2420 punten

3. Lucinda Brand: 2115 punten

4. Ceylin del Carmen Alvarado: 2023 punten

5. Shirin van Anrooij: 1960 punten