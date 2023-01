Organisatie voert op het laatste moment nog wijzigen door aan het BK parcours: geen schuine kant

Komend weekend staat het BK op het programma.

In Lokeren worden zaterdag en zondag heel wat Belgische titels uitgedeeld. Het parcours wordt een paar dagen ervoor toch nog wat gewijzigd. Dat besliste de organisatie woensdag.

Er zitten al heel wat obstakels in het parcours met wat hoogtemeters, balkjes, een zandbak, een wasbord en een ponton over de Durme. Er zat ook een schuine kant in, maar die wordt nu geschrapt.

Net na een rondje rond de VIP-tenten moesten de renners normaal nog een schuine kant nemen richting de finish. Maar volgens de organisatie zouden te veel renners in de doeken belanden en daarom wordt de passage nu geschrapt.