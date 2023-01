Sanne Cant kan zaterdag haar 14e Belgische titel op rij pakken: "De laatste 4 crossen waren echt goed, daar bouw ik op voort"

Zaterdag strijden de Belgische vrouwen voor de Belgische titel.

Sanne Cant (32) heeft er een atypisch veldritseizoen opzitten. Cant, die al 13 keer Belgisch kampioen werd, laste na de Wereldbeker in Antwerpen begin december een pauze in van een maand.

Pas op 3 januari keerde Cant terug en sindsdien reed ze nog vier crossen. In Herentals werd ze vijfde, in Koksijde zevende, in Gullegem opnieuw vijfde en Zonhoven elfde. "Ik kijk ook alleen maar naar de crossen na mijn break. De laatste 4 crossen waren echt goed, daar bouw ik op voort. Ik voel me nu weer beter in mijn vel", zegt Cant bij Sporza.

Cant had de voorbije jaren wat concurrentie van Lotte Kopecky, maar die is er niet bij. "Voor zaterdag zijn Verdonschot en Riberolle inderdaad de grootste concurrenten. Op sommige parcoursen was Riberolle dit seizoen beter dan ik, op andere niet. Ze is een natuurlijk ploegmate en dat speelt iets meer in mijn voordeel", zegt Cant nog.