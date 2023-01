Andrea Bagioli gaat bij Soudal Quick-Step zijn laatste contractjaar in: "Het is tijd om me meer te gaan bewijzen"

Andrea Bagioli wil zich in 2023 bewijzen en meer winnen. De ambitie is nog altijd om kopman te worden.

Sinds 2020 is Andrea Bagioli (23) prof bij de Soudal Quick-Step. Hij won al 4 koersen, zoals in 2022 nog een rit in de Ronde van Catalonië. "Maar er gaat telkens iets mis", zei de Italiaan aan Bicipro. "Het afgelopen seizoen was dat ook geval en had ik wat gezondheidsproblemen. Ik hoop dat ik vanaf 2023 niet meer die ups en downs zal hebben en dat ik op een degelijk niveau zal blijven."

Bagioli wil dat constante niveau ook blijven behouden omdat hij in zijn laatste contractjaar bij Soudal Quick-Step zit. "Na 3 jaar in het profpeloton is het tijd om de lat wat hoger te leggen en me meer te bewijzen", aldus Bagioli. Hij mikt in de 1e seizoenshelft vooral op maart en april tot aan de heuvelklassiekers.

Ook ziet Bagioli zich nog altijd kopman worden, maar met renners als Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe in de ploeg beseft Bagioli dat het niet gemakkelijk is om daarin te slagen. Als het hem niet lukt, ziet hij het zitten om "zich in dienst van de ploeg te stellen".