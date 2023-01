Luxemburgse wordt na het veldritseizoen ploeggenote van Lotte Kopecky bij SD Worx

Dit seizoen viel Marie Schreiber al op met enkele opvallende uitslagen in het veld. Op haar 19e werd ze al 2e in de Azencross in Loenhout en werd ze in de wereldbekers van Dublin en Val di Sole respectievelijk 5e en 6e.

SD Worx kreeg Schreiber in het vizier en bond haar aan zich voor 3 seizoenen. Daar zal ze onder meer Lotte Kopecky tegenkomen. De Luxemburgse zal tijdens het veldritseizoen wel nog tot het einde van februari voor Tormans CX rijden, maar ze is momenteel wel al mee op ploegstage met SD Worx.

"Schreiber gaf zelf aan dat ze de overstap naar de weg wou maken", vertelde sportief manager Danny Stam. "We gaan komend seizoen uitzoeken waar haar mogelijkheden liggen."

Volgende winter zal Schreiber wel nog in het veld actief zijn. "Ik wil er dan opnieuw staan en daarvoor is een tegenwoordig een degelijk wegprogramma nodig", aldus Schreiber.

Marie Schreiber has signed a 3y contract with Team SD Worx. The Luxembourger (19) will ride CX races for her current team, @tormanscross, until the end of February. "It was a surprise that Team SD Worx was interested. It gives confidence."

