"Vermijden dat het weer de oude rugblessure bij Mathieu van der Poel wordt"

Mathieu van der Poel heeft opnieuw last aan zijn rug. Bij de ploeg doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat het erger wordt.

Het was al een drukke winter voor Mathieu van der Poel. Vooral tijdens de kerstperiode reed hij heel wat crossen. Het gevolg was dat hij opnieuw last begon te krijgen aan de rug.

Philip Roodhooft benadrukte bij Sporza dat het niet om dezelfde blessure van een jaar eerder gaat, toen het seizoen van de Nederlander al na Heusden-Zolder gedaan was. "Maar we moeten vermijden dat het die blessure wordt", ging Roodhooft verder. "Van der Poel reed 8 crossen in 16 dagen met een indrukwekkende intensiteit. Het zou verwonderlijk zijn, als er geen gevolgen zouden zijn."

"Het is niet de bedoeling om de offroaddisciplines vaarwel te zeggen. Dat is in de verste verte de conclusie niet. Zolang er geen bewijzen dat het problemen veroorzaakt, kan van der Poel ook het mountainbiken blijven doen", besloot Roodhooft.