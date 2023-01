Op veel prijzengeld of extra startpremie moet Belgisch kampioen niet rekenen, vooral ploegpremie zal tellen

Dit weekend wordt in Lokeren het BK veldrijden gereden.

Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zijn de grote kanshebbers op de Belgische titel bij de mannen. De Belgische titel levert hen 2.300 euro op, zilver 1.300 euro en brons 1.000 euro.

Ook wat betreft extra startgeld voor hen zal er niet veel bijkomen. "Omdat zij al een bepaald palmares hebben opgebouwd en qua startgeld aan een plafond zitten", zegt Christophe Impens van Golazo bij HLN. Als een verrassing zoals Jens Adams of Daan Soete Belgisch kampioen wordt, dan mogen zij wel op een serieuze verhoging rekenen.

Ploegpremie grootste inkomensbron

De grootste inkomensbron voor een Belgische titel zal komen van de ploegpremie, die contractueel bepaald is bij de ploegen van Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt. Hoeveel die premie exact bedraagt wil niemand bevestigen, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal kan ook degene die geen Belgisch kampioen wordt nog langs de kassa passeren.

"Een renner die niet wint maar wel een aandeel heeft in de trui bij ons mee aan de kassa passeert. Zo doen we het al jaren, van in de tijd van Vantornout en Pauwels", zegt Jurgen Mettepenningen bij HLN.