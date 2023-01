Youngster en ancien Lotto-troeven: De Lie kijkt uit naar debuut in Monumenten, De Gendt op 36ste nog even ambitieus

Ze rekenen natuurlijk op Ewan voor zeges, maar ook Arnaud De Lie en Thomas De Gendt zijn bij Lotto twee sterkhouders die willen en kunnen verbazen in 2023. Twee renners uit een volledig andere generatie.

De ene moet de grootste koersen nog ontdekken en gaat dat doen in het seizoen na zijn jaar van de doorbraak. De Lie (20) gaat La Primavera en de Helleklassieker rijden. "Ik heb enorm veel zin om mezelf verder te ontdekken in koersen van het allerhoogste niveau. Het wordt een mooie test en ik wil me uiteraard tonen. Ik kan niet wachten om te weten hoe het voelt om twee Monumenten als Milano-Sanremo en Paris-Roubaix te rijden."

VIJFTIENDE JAAR ALS PROF VOOR DE GENDT

Thomas De Gendt laat die wedstrijden links liggen, maar staat op zijn 36ste weer maar eens aan het begin van een seizoen met talloze koersdagen. "Ook in mijn vijftiende jaar als prof blijft de ambitie hetzelfde en die is om koersen proberen te winnen."

De Gendt heeft wel al enkele van zijn lievelingskoersen opnieuw aangekruist. "In Parijs-Nice en Volta a Catalunya won ik opgeteld al zeven keer; ik hoop daar ook opnieuw goed te presteren. Daarnaast wil ik de ploeg ook zoveel mogelijk helpen wanneer en waar ik kan."